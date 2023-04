Eine erste, positive Bilanz zog Leiter Yannick Wessa, gemeinsam mit Stadtbeigeordnetem Jamill Sabbagh, am Samstag bei der offiziellen Einweihung des Jugendtreffs in der Kirchheimbolander Liebfrauenkirche. Seit Ende Februar ist die Einrichtung geöffnet: „Im Schnitt begrüßten wir bis zu den Ferien bis zu 30 Kinder und Jugendliche täglich. Das ist eine enorme Steigerung im Vergleich zu den zwei Mädchen am Starttag“, berichtet Wessa. Das Angebot des Treffs würde von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen, Aufenthalts- und Aktivitätsraum in der Einrichtung rege genutzt. Auch Ausflüge wie ein Kinobesuch in Grünstadt hätten bereits stattgefunden. Als nächstes stehe der Besuch einer Trampolinhalle auf dem Programm. Die Kinder und Jugendlichen hätten hierüber im Vorfeld abstimmen können. Und auch gemeinsames Feiern würde nicht zu kurz kommen: Zuletzt habe man das Zuckerfest gefeiert, schilderte Wessa.

Vor allem das Konzept der Ferienbetreuung sei voll aufgegangen. Während des einwöchigen Betreuungsangebots in den Osterferien sei man förmlich aus allen Nähten geplatzt. „Wir haben eigentlich Platz für 18 Kinder, gekommen sind aber 28. Wir haben aber niemanden weggeschickt, sondern alle angenommen“, erklärte der Leiter zufrieden. Zwischenzeitlich seien auch einige Schulen zu einem Info-Besuch in den Jugendtreff gekommen. Großer Beliebtheit erfreut sich zudem der Verkauf von kleinen Snacks und Softdrinks an der Theke des Aufenthaltsraums. Die Einnahmen würden anschließend in den Kauf neuer Süßigkeiten fließen.