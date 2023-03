Die Bezirksrangliste des Tischtennisnachwuchses im Bezirk Westpfalz Nord wurde am Sonntag in Rockenhausen ausgespielt. Pauline Wolf von den gastgebenden TTF wurde Zweite der U19-Konkurrenz. Auch Sophie Heintz darf bei der Verbandsranglistenquali mitspielen.

Die Bezirksranglisten dienen als Grundlage für die Verbandsranglisten-Qualifikation, einem der wichtigsten Turniere im Pfälzischen Tischtennisverband, bei dem die besten Nachwuchsspieler aus dem gesamten Verbandsgebiet gegeneinander antreten. Doch die Attraktivität sank in den vergangenen Jahren, obwohl die Turniere nicht weniger bedeutsam wurden.

Noch vor 20 Jahren war es ein schwieriges Unterfangen sich für eine Bezirksrangliste zu qualifizieren. Die besten Spieler des Bezirks kreuzten die Klingen. Weit mehr als 30 Teilnehmer kamen in die Halle, wenn eine Bezirksranglisten-Qualifikation anstand. Das hat sich pfalzweit geändert. Kaum einmal muss die Qualihürde überhaupt noch übersprungen werden. Es gilt mehr oder minder das Motto, wer meldet, der ist auch bei der Bezirksrangliste dabei. Deutlich wurde dies insbesondere in den Mädchenspielklassen der Jugend U19, U15 und U13. Bis zu sieben Startplätze waren beim Turnier am Wochenende noch frei. „Die Meldezahlen bei den Mädchen haben sich wieder deutlich gefangen, was mich natürlich freut“, sagte Verbandsschülerwartin Luisa Baumann und zeigte auf, dass es noch weit schlimmere Zeiten gab, als Bezirksranglisten abhängig vom Tischtennisbezirk schon gar nicht mehr ausgespielt wurden. „Es ist schwierig zu sagen. Bei den Mädchen hat das Niveau schon nachgelassen, da ja meistens nicht mal zehn Spielerinnen in der Bezirksebene melden“, erklärte Baumann ein weiteres Problem der Bezirksranglisten.

Brücker Spieler stark

Doch diejenigen, die dabei waren, hatten durchaus hohe Ziele. „Nico Steinmann spielt in der Rückrunde bärenstark in der Bezirksoberliga und ist der Topfavorit, ist höchstens durch Elias Götzinger zu schlagen“, meinte Brückens Vorstandsmitglied Thorsten Mootz bereits vor dem Turnier. Er traute auch den weiteren TTC-Spielern in der U19 der Jungen, Samuel Ben Katins und Noah Steinmann, eine Platzierung unter den besten drei zu, war aber auch guter Dinge, dass sich Dejan Mootz und Kamil Ibrahim mit einem Platz unter den besten sieben Spielern für die Verbandsranglisten-Qualifikation empfehlen können.

Es blieb wie vorhergesagt. Steinmann und Götzinger (TTC Bann) fegten durch das Feld. In der abschließenden Partie trafen beide aufeinander, der Banner siegte in fünf Sätzen. Dennoch gewann Nico Steinmann die Rangliste, weil er mit dem besseren Satzverhältnis aufwartete. Der TTC Brücken, der fünf von neun Spielern der U19-Rangliste stellte, fuhr mit Katins (3. Platz), Ibrahim (4.), Noah Steinmann (5.) und Mootz (7.) starke Platzierungen ein. Die Konkurrenz der Mädchen U19 gewann Paula Weber (TTC Bann) vor Pauline Wolf (TTF Rockenhausen). „Das Turnier ist für uns tatsächlich ein Un-Turnier. Meine Tochter Sophie Heintz ist verletzt und wird bei den U19 eventuell irgendwie mitspielen“, erklärte Daniel Heintz, dessen Sohn Fabian wegen eines Schüleraustauschs derzeit in Frankreich ist und auch nicht am Turnier teilnehmen konnte. „Dem Befreiungsantrag wurde nicht stattgegeben“, zeigte Heintz auf, dass er einen Antrag beim Pfalzverband gestellt hatte, damit sein Sohn dennoch an der Verbandsrangliste-Quali teilnehmen kann. Sophie Heintz gab ihre Spiele in der U19-Mädchen-Konkurrenz kampflos ab, hat sich so aber die Möglichkeit erhalten, bei der Verbandsranglisten-Qualifikation teilzunehmen.

U15 Sieg geht nach Jettenbach, U13-Erfolg ebenfalls ins Kuseler Land

Bei den Jungen U15 war Malte Schultz (TTV Jettenbach) oben auf. Schultz gewann alle sechs Partien jeweils mit 3:0 Sätzen, während Noel Bardt (TTC Brücken) den Bronzerang belegte. Max Baumhardt vom TTV Jettenbach wurde Sechster. Bei den Mädchen U15 siegte Charlotte Bernhardt (TTC Bann) vor Brückens Mariam Moris.

Mit der TTG Quirnbach-Glanmünchweiler stellte ein gänzlich anderer Verein den Sieger bei den Jungen U13. Leon Schillo siegte, während sein Vereinskollege Matteo Creutz auf dem dritten Rang landete. Schillo musste zwar im ersten Spiel Creutz zu einem 3:2-Erfolg gratulieren, hatte aber im Nachgang nur noch selten Probleme seine Gegner zu besiegen. Bei den Mädchen gab es immerhin ein Teilnehmerfeld bestehend aus sechs Spielerinnen, das Fabienne Kuhl (ASV Frankenstein) für sich entschied.