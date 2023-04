Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitte März wurde Max Rahm vom LC Donnersberg als einer von nur sechs Hobbyläufern weltweit in die Zwift-Running-Academy aufgenommen. Hinter ihm liegen sechs harte Trainingsmonate. Sein Ziel: Er will den Berlin-Marathon am Sonntag in unter 2:30 Stunden laufen. Fabian Schmitt hat ihn kurz vor der Abreise gesprochen.

Max, der große Tag rückt immer näher. Wie fühlst du dich?

Körperlich bin ich topfit und konnte das ganze Training ohne Verletzungen und immer in den Vorgaben von