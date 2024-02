Der Sozialpädagoge Axel Sawitzki bietet in den Räumlichkeiten des Zirkus Pepperoni in Rockenhausen als offenes Angebot einen Imker-Schnupperkurs an. Kennenlerntermin ist Freitag, der 22. März. Der Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die mehr über die Imkerei erfahren möchten und sich auch praktisch einbringen wollen. Er findet im Zeitraum zwischen Oster- und Sommerferien, also vom 5. April bis 28. Juni, immer freitags von 14 bis 15.30 Uhr im alten Kino in Rockenhausen statt. „Wir wollen zeigen, was man alles für die Imkerei benötigt, und demonstrieren die Arbeiten rund um einen Bienenstock vom Frühjahr bis zum Herbst“, erzählt Sawitzki, der an der Donnersbergschule in Rockenhausen schon länger ein Imkerprojekt betreut, an dem fünf Schülerinnen und Schüler einmal wöchentlich teilnehmen. Der Kurs kostet 80 Euro. Um Anmeldung zum Schnuppertag am 22. März sowie für den eigentlichen Kurs wird gebeten unter imkerei@sawitzki-wild.de.