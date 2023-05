Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden kam es in der Nacht zum Dienstag in Bolanden-Weierhof. Kurz vor 2 Uhr wurden die Wehrleute wegen zwei brennender Fahrzeuge alarmiert. Die Autos waren in einer Garage abgestellt, an die sich nach oben hin ein Wohnhaus anschließt. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Die Flammen schlugen nach Angaben von Augenzeugen mehr als drei Meter aus der Garage und ließen eine große Wohnzimmerscheibe zerbersten. Die Bewohner konnten sich unverletzt sich in Sicherheit bringen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

