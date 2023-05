Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einer Woche bebte in der Türkei und Syrien die Erde. Ungezählte Menschen haben ihr Zuhause verloren, mehr als 30.000 ihr Leben gelassen. Auch am Donnersberg hat die Tragödie Hilfsbereitschaft ausgelöst. In Bischheim ist am Samstag eine große Menge an Hilfsgütern angerollt. Den Menschen ohne Dach überm Kopf hilft ein Architekt.

Der in Kirchheimbolanden lebende Architekt Mutlu Ciftci zögerte nicht lange: Sein Ziel war es, kurzfristig dringend benötigte Hilfsmittel in das türkische Katastrophengebiet