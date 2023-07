Die ersten beiden Spieltage des „Helles“-Steuerwald-Gedächtnisturniers sind gespielt. Neben der TSG Zellertal hat auch die SG Gundheim/Westhofen, die zum ersten Mal in Gauersheim dabei ist, das Halbfinale am kommenden Sonntag erreicht. Weiter geht es am Mittwoch.

Als am Freitag um 19 Uhr der erste Anpfiff ertönte, herrschte noch hochsommerliche Hitze auf dem Gauersheimer Sportgelände. Zum Glück für die Akteure auf dem Spielfeld machte ein leichter Wind die Verhältnisse etwas erträglicher. Vielleicht ein Grund für den verhaltenen Auftakt im Spiel des TuS Bolanden gegen die zweite Mannschaft des TuS Steinbach.

Die klassenhöhere Mannschaft hatte zwar mehr Spielanteile, brauchte aber knapp zehn Minuten für die erste Torchance. Doch die saß. Rico Metz verwandelte ein Zuspiel per Flachschuss aus 15 Metern. Die Überlegenheit der Steinbacher wurde deutlicher, Fabian Heppes erhöhte per Schlenzer vier Minuten später auf 2:0. Marvin Mirschberger (21.) und Marlon Roth (28.) erhöten auf 4:0. Kurz vor Ende nach 45 Minuten traf Jan Koppenhöfer zum Bolander Ehrentreffer und 4:1-Endstand.

TSG Zellertal besiegt TSV Ebertsheim mit 3:1

Im zweiten Spiel kam Bolanden zunächst besser zurecht und hatte auch die erste Torchance. Doch nach elf Minuten ging die SG Gundheim/Westhofen durch den freien Maximilian Fett in Führung. Die SG nahm jetzt das Heft in die Hand, und nach mehreren vergebenen Chancen erhöhte Philip Fischer-Radtke auf 2:0 (37.). Im Gegenzug verkürzte Nils Merz im zweiten Versuch auf 2:1. Die Freude des TuS währte aber nicht lange, drei Minuten später sorgte wieder Fischer-Radtke für den 3:1-Endstand.

Im abschließenden Spiel der Gruppe A ging es dann um den Gruppensieg. Aufgrund des Torverhältnisses hätte Steinbach II ein Unentschieden gereicht. Beide Teams gingen engagiert zu Werke, es entwickelte sich ein interessantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hier hatten die Rheinhessen einen kleinen Vorteil, so war der Treffer zum 1:0 durch einen Kopfball von Daniel Sälzer (38.), der auch den Endstand bedeutete, nicht unverdient.

Am Sonntag legte die TSG Zellertal den Grundstein für den Gruppensieg im ersten Spiel gegen TSV Ebertsheim. Obwohl der TSV die erste Chance hatte, war die TSG das druckvollere Team und Luca Merkel sorgte für die Führung (20.). Auf den 1:1 Ausgleich durch Lias Kaddousi antworteten die Zellertaler postwendend mit dem 2:1 durch Randy Quellett (32.), der auch in der Schlussminute für das 3:1 verantwortlich war.

Im zweiten Spiel begann Ebertsheim stürmisch, verzeichnete schon nach zwei Minuten einen Lattenschuss. Aber auch der nicht in Bestbesetzung angetretene SV Obersülzen hatte durch Marvin Ulrich drei gute Chancen, ehe Sebastian Hensel zum 1:0 für Ebertsheim einschob (34.). Der TSV hatte mehr Spielanteile und verdiente sich den Sieg, den Florian Hensel mit dem 2:0 (45.) absicherte.

Gruppe C und D am Mittwoch und Donnerstag

Zellertal war gegen Obersülzen von Beginn an überlegen, nach sieben Minuten traf Christian Ochßner zum 1:0. Für den 2:0-Endstand (30.) sorgte Lucas Schmeiser. „In der Konstellation standen wir noch nicht auf dem Platz, mit den zwei Siegen und der Leistung bin ich zufrieden“, sagte Zellertals neuer Spielertrainer Rico Sprenger.

Weiter geht es am Mittwoch mit der Gruppe C. Um 19 Uhr spielt die SG Stetten/Gauersheim II gegen die U19 des TSV Gau-Odernheim, um 20 und 21 Uhr SV Gundersweiler zuerst gegen den Verlierer, dann gegen den Sieger des ersten Spiels. Die Gruppe D sucht am Donnerstag ihren Halbfinalisten. Den Abend eröffnen TuS Stetten gegen TSG Albisheim (19 Uhr). Um 20 und 21 Uhr spielt die SpVgg Gauersheim zuerst gegen den Verlierer, dann gegen den Sieger des ersten Spiels.

Die Ergebnisse

Gruppe A: TuS Bolanden - TuS Steinbach II 1:4, SG Gundheim/Westhofen - Bolanden 3:1, Steinbach II - Gundheim/Westhofen 0:1

Gruppe B: TSV Ebertsheim - TSG Zellertal 1:3, SV Obersülzen - Ebertsheim 0:2, Zellertal - Obersülzen 2:0.