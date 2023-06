Die Leichtathleten der TSG Eisenberg sind mit zwei Medaillen von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Aktiven und U18 in Ingelheim zurückgekehrt.

Mit einem kleinen Aufgebot war die TSG Eisenberg am vergangenen Wochenende nach Ingelheim gereist. Gleich zweimal gab es dann dort Grund zur Freude. Denn in der männlichen U18 krönte sich Hannes Ebener (Jahrgang 2006) über die 1500 Meter zum Landesmeister. In 4:31, 49 Minuten lag er im Ziel fast zwei Sekunden vor dem Zweitplatzierten Felix Rathje vom USC Mainz (4:33,35).

Auch die zweite Medaille in Ingelheim war mit dem Namen Ebener verbunden: In diesem Fall bei der weiblichen U18 mit Paula Ebener Jahrgang 2006). Sie sicherte sich in ihrem vierten Versuch im Diskuswurf mit 29,01 Metern den zweiten Platz vor Lara Breidenbach (TSG Heidesheim/28,34). An Siegerin Nele Anton (LG Bernkastel/Wittlich), die 40,21 Meter warf, kam Paula Ebener allerdings nicht heran.

Bei den Frauen kam Josefa Matheis, die sich derzeit auf die Berglauf-EM am 9. Juli in Adelboden in der Schweiz vorbereitet, über die 5000 Meter auf den sechsten Rang. In der weiblichen U18 lief Elena Matheis über die 800 Meter auf Platz fünf.