Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser beginnt demnächst in den Ortsgemeinden Bolanden, Stetten, Jakobsweiler, Morschheim und Steinbach mit dem Glasfaser-Ausbau.

Um die Bürger über die nächsten Schritte zu informieren, findet daher am Mittwoch, 22. Juni, 19 Uhr, ein Informationsabend für alle Ortsgemeinden in der Werner-von-Bolanden-Halle in Bolanden, Am Kirchberg 1, statt.

Informationen auch im Servicepunkt Göllheim

Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die Bürger dort „alles rund um den Glasfaserausbau, den Hausanschluss und die Installation der Endgeräte“ erfahren. Außerdem können sie sich über den Bauprozess, die Baumaterialien und das Internet-TV-Produkt von Deutsche Glasfaser informieren und Fragen stellen.

Das Team von Deutsche Glasfaser steht außerdem mittwochs, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, für Rückfragen im Servicepunkt Göllheim, Hauptstraße. 35, zur Verfügung. Fragen zum Bau beantwortet auch die kostenlose Bau-Hotline unter 02861 890 60 940 (montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr). Die Website der Deutschen Glasfaser findet sich unter www.deutsche-glasfaser.de.