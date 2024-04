Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zieht sich die SpVgg Gauersheim durch eine gute Rückrunde abermals aus dem Schlamassel? Es scheint so. Drei Siege aus den vergangenen vier Partien tütete die Mannschaft von Kai Steuerwald ein und liegt jetzt knapp über dem Strich. Der Gegner am Sonntag (15 Uhr) hat dagegen andere Ambitionen. Der TuS Göllheim hat in der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Rang zwei wieder im Visier.

Die fußballerische Leidenszeit von Florian Debus nimmt kein Ende. Der Gauersheimer Routinier verletzte sich Anfang März bei der 3:0-Heimniederlage gegen die TSG Kaiserslautern schwer am