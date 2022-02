Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine erfüllen viele Menschen mit Fassungslosigkeit. Um Mitgefühl und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, findet am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr eine Friedensandacht in der Kirche in Niedermoschel statt. Das Presbyterium lädt zum gemeinsamen Singen und zu gemeinsamen Gebeten ein. „Wir fühlen und hilflos angesichts dieses Krieges, welcher dort die Menschen brutal trifft. Wir wollen für Frieden beten“, heißt es in der Pressemitteilung.