Schön sind sie geworden – und vor allem fast 100-prozentig eben dank des Einsatzes eines Asphaltfertigers mit elektronischer Nivellierungseinrichtung („Big Ski“): Die beiden Kreisstraße 8 und 11, die zwischen Schönborn in Richtung Bisterschied und zur L386 Dörrmoschel-Rockenhausen hin verlaufen, sind in „Rekordzeit“ von nicht einmal ganz vier Wochen von der Siener Firma Jung im Bestandsausbau im vergangenen Oktober/November in zwei Bauabschnitten unter Vollsperrung saniert worden. Dies alles dient der „Verbesserung unserer Verkehrsverhältnisse im Donnersbergkreis“, wie Landrat Rainer Guth betont. In Asphaltbauweise wurden dort auf eine Gesamtlänge von 2,8 Kilometern die beiden Kreisstraßen erneuert.

Auf die angefräste Bestandsfahrbahn wurden dazu im Hocheinbau 8,5 Zentimeter Asphalttragschicht und 3,5 Zentimeter Asphaltdeckschicht neu aufgebracht. Der Einsatz des „Big Ski“ hat die Straßen besonders eben gemacht. Die Fahrbahnbreite beträgt durchgängig siebeneinhalb Meter. Auf jeder Seite wurde zudem ein Bankett ausgebaut. Erforderlich war auch die Angleichung der Einmündungen der Wirtschaftswege. Außerdem gab es neue Leitpfosten auf der gesamten Länge.

Offizielle Freigabe am Mittwoch

Nach Auskunft des federführenden Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms verkehren auf der Kreisstraße 8 täglich rund 600 Kraftfahrzeuge, der Schwerlastanteil beträgt zwei Prozent. Die Verkehrsverhältnisse auf der Kreisstraße 11 sind geprägt durch ein Verkehrsaufkommen von rund 250 Fahrzeugen täglich bei einem Schwerlastanteil von sieben Prozent. Die Gesamtkosten betrugen rund 600.000 Euro, das Land trägt etwa drei Viertel davon, den Rest finanziert der Donnersbergkreis.

Nun kann die Verkehrsverbesserung bei besseren Wetterbedingungen auch ein wenig gefeiert werden. Zur offiziellen Verkehrsfreigabe mit anschließendem kleinen Imbiss im Schönborner Gasthaus Neu hat der Kreis für morgen, Mittwoch, 11 Uhr an den südlichen Ortseingang von Schönborn (K 11) aus Richtung Rockenhausen kommend eingeladen. Auch die Bürgerschaft ist demnach willkommen.