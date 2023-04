Eine Waldbrandübung unter realistischen Bedingungen führen die Feuerwehren Bischheim, Rittersheim und Kirchheimbolanden mit Unterstützung eines Fahrzeugs der Feuerwehr Göllheim am Samstag, 29. April, in einem Waldstück zwischen dem Landcafé „Kornblume“ an der L386 und Oberwiesen durch. Die Fläche sei in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Donnersberg ausgewählt worden, teilt die Feuerwehr Kirchheimbolanden mit. Es werde „unter Beachtung aller Vorsichtsregeln ein begrenztes Bodenfeuer entfacht“, eine entsprechende Rauchentwicklung sei möglicherweise von der Straße aus sichtbar.

Solche Übungen – eine habe bereits im Vorjahr mit großem Erfolg stattgefunden – seien wichtig, weil Wald- und Vegetationsbrände bei den Einsatzereignissen immer mehr in den Fokus rückten. „Sie haben ihre eigenen Gesetze, und das muss den Feuerwehrmännern und -frauen realistisch vermittelt werden“, so die Feuerwehr.