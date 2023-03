Am Freitagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der K20 eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt. Ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr die Kreisstraße von Lettweiler kommend in Richtung Obermoschel, geriet mit seinem Pkw in einer Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, sodass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen kam. Das entgegenkommende Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das Verursacherfahrzeug fuhr nach rechts aufs Bankett und prallte dort gegen einen Leitpfosten.

Der 48-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine zwei Mitfahrer und die beiden Insassen des Verursacherfahrzeugs verletzten sich leicht und wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mit 21 Einsatzkräften und die Polizei beteiligt. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.