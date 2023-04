Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es klingt fast wie eine Steilvorlage für all jene, die althergebrachte Klischees bedienen: vom Geschäftsführer einer Brauerei zum Geschäftsführer der Jäger. Aber gerade den Klischees will Sven Bischoff den Kampf ansagen in seinem neuen Job.

Noch längst hat Sven Bischoff sein altes Leben, als Chef der traditionsreichen Familienbrauerei, nicht vollends hinter sich gelassen. Wenngleich in Winnweiler der Insolvenzverwalter