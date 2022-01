Eine Kaltfront bringt einen Schwall Polarluft nach Mitteleuropa. Besonders in den Morgenstunden muss zumindest bis Wochenende auch mit Glätte gerechnet werden.

Mit der Polarluft ziehen auch Schauerzellen in unsere Region, die sich aber teilweise schon über Eifel und Hunsrück entleeren. Die Niederschläge fallen daher voraussichtlich eher gering aus, lediglich am Samstag könnte es auch heftiger regnen oder schneien. Zum Sonntag gewinnt ein neues Hoch bei den Britischen Inseln an Einfluss auf unser Wetter.

Vorhersage:

Donnerstag:

Heute gibt es eine Mischung aus einigen freundlichen Abschnitten und dickeren Wolken. Leichte Schnee(regen)- und Graupelschauer treten eher selten auf. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich. In der Nacht auf Freitag muss bei längerem Aufklaren verbreitet mit Frost und Reif gerechnet werden.

Freitag:

Es gibt eine Mischung aus kurzen Aufheiterungen und durchziehenden Wolkenfeldern. Dabei sollte es bis auf einige Flocken oder Tropfen aber trocken bleiben. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag etwas zurück. In der Nacht auf Samstag gibt es wieder leichten Frost, bevor aufziehende Wolken ab den Frühstunden leichten Schneefall bringen können.

Samstag:

Kompakte Schichtwolken bringen am Morgen und Vormittag gelegentlich Schneefall oder Schneeregen, gegen Mittag fällt bei leichter Milderung allgemein Regen oder Sprühregen. Dazu nimmt die Nebelneigung in höheren Lagen zu.

Sonntag:

Heute hält sich meist eine triste graue Wolkendecke. Vor allem in höheren Lagen ist es meistens auch neblig-trübe. Abgesehen von einigen Nebelnässen oder geringem Sprühregen bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen noch etwas an.

Weiterer Trend:

Bis voraussichtlich über die Wochenmitte hinaus bleibt es bei recht ruhigem Wetter. Dabei gibt es aber vermutlich zunächst mehr Wolken oder Nebel als Sonne. Die Temperaturen gehen nach relativ mildem Wochenstart bis Mittwoch wieder ein wenig zurück und die Nachtfrostgefahr nimmt zu.