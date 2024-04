Zwischen einem Tief bei den Britischen Inseln und einem osteuropäischen Hochdruckgebiet verbleibt Mitteleuropa zunächst im Bereich warmer Frühlingsluftmassen. Labilität in der Atmosphäre löst aber örtliche Regengüsse und Gewitter aus, besonders um die Wochenmitte herum

In der Wochenmitte dehnt sich das Tief bis in den Mittelmeerraum aus und schaufelt seine Regenwolken über die Alpen nach Deutschland. Somit setzt sich auch in unserer Region wieder durchwachseneres Wetter durch. Außerdem dringt zum Wochenende wieder spürbar kühlere Polarluft bis nach Südwestdeutschland vor.

Vorhersage

Montag: Mal scheint für eine Weile die Sonne, dann ziehen wieder dichtere Wolken über uns hinweg, und möglicherweise kann es zwischendurch auch etwas tröpfeln. Sonst bleibt es trocken und frühlingshaft temperiert.

Dienstag: Der Tag beginnt wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag und Abend werden aber in der wohltuenden Wärme mächtigere Haufenwolken produziert, die sich in Form einiger teils kräftiger Regengüsse oder Gewitter entladen. In der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder, und dort, wo es geregnet hat, können sich stellenweise Nebelschwaden bilden.

Mittwoch (Maifeiertag): Der Feiertag startet sehr freundlich. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung brauen sich im Tagesverlauf in der frühsommerlich warmen Luftmasse jedoch wieder bedrohliche Wolkenmassen zusammen, und es können erneut teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten. Allerdings wird es nicht jeden treffen.

Weiterer Trend

Am Donnerstag ist mit mehr Wolken als Sonne zu rechnen. Die sich bildenden mächtigen Wolkentürme lassen neue Regenduschen erwarten. Möglicherweise kann es dabei auch wieder blitzen und donnern. Oft wird es nochmals ziemlich warm und schwül. Am Freitag sowie am Wochenende geht es durchwachsen weiter. Die Wolken behalten gegenüber der Sonne meistens die Oberhand und bringen gelegentliche Regenfälle oder Schauer. Mit den Temperaturen geht es zumindest am Freitag und Samstag wieder deutlich abwärts.