Offizieller Rückrundenstart auch in der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg. Nach Rang drei im Vorjahr steht der ASV Winnweiler aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Rückkehrer Lauro Mayer will seinen Teil dazu beitragen, damit die zweite Saisonhälfte besser verläuft. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist im Derby der TuS Steinbach II/SV Börrstadt zu Gast am Rauhen Weg.

Rückblick, 27. Mai vergangenen Jahres: Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel bei den FCK Portugiesen hätte der ASV Winnweiler die Vizemeisterschaft und Relegation um den Aufstieg in