Wer den nächsthöheren Gürtel im Judosport haben will, muss zeigen, dass er dafür notwendige Techniken wie Wurf- und Bodentechnike oder „Würgegriffe“ beherrscht.

Bei der ersten Gürtelprüfung der Judoabteilung des Turnvereins Kirchheimbolanden (TVK) in diesem Jahr erreichten 16 Kinder sowie sieben Jugendliche und Erwachsene einen neuen Gürtel. Die Prüfung fand in der Jahnhalle von Kirchheimbolanden statt, dem derzeitigen Trainingszentrum des TVK.

Die umfangreiche Trainingsvorbereitung auf die Prüfungen leisteten die Trainer Lea und Max Dommermuth, Felix Willig sowie Paul Ebert, der kürzlich an der deutschen Meisterschaft der U21-Altersklasse in Frankfurt/Oder teilgenommen hatte.

Welcher Sportler will nicht einen schwarzen Gürtel besitzen? Doch der Weg dahin führt über die farblich gehaltenen Gürtel davor bis zum ultimativen letzten, dem schwarzen Gürtel. Die Prüfung verlief erstmals nach einem neuen Prüfungssystem, das klare Standards und gleichzeitig Flexibilität ermöglicht.

Je dunkler der Gürtel, desto anspruchsvoller

Die Gürtel-Farbpalette im Judosport wird mit den dunkleren Farbtönen zunehmend anspruchsvoller. Prüflinge, die zum Beispiel den blauen Gürtel erworben haben, mussten eine Vielzahl von Wurfarten und Bodentechniken wie auch verschiedene „Würgegriffe“ beherrschen. Trainerin Lea Dommermuth resümiert: „Seit meiner Kindheit fasziniert mich der Kampfsport. Das Training im Verein gibt mir Kraft und Energie. Die Vorteile des Sports steigern meine Sicherheit und mein Selbstbewusstsein.“ Diese Erkenntnis teilen viele Sportler.

Mittlerweile gibt es in der Judo-Abteilung des TV Kirchheimbolanden etwa 50 aktiv trainierende Kinder. Hier bestätigt sich das sehr gute Niveau der Sportabteilung. Die Kinder von fünf bis zwölf Jahren trainieren zweimal pro Woche, jeweils am Dienstag und am Freitag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, die Jugend und Erwachsenen (ab zwölf Jahre) ebenso dienstags und freitags von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Jahnhalle von Kirchheimbolanden. Ein Schnuppertraining für Kinder findet jeden ersten Freitag im Monat statt.