Ende des vergangenen Jahres gab Ediz Sari, Trainer des Verbandsligisten TuS Rüssingen, bekannt, dass seine Zeit in der Nordpfalz nach nur einem Jahr, zum Saisonende, endet. Jetzt die Kehrtwende. Sari trainiert die abstiegsbedrohten Rüssinger auch in der nächsten Spielzeit, unabhängig von der Liga.

Der in Ludwigshafen wohnende Sari hat für den Rücktritt vom Rücktritt mehrere Erklärungen: „Obwohl der Aufwand natürlich sehr groß ist, fühle ich mich wie auch die meisten Spieler, in Rüssingen sehr wohl. Dann ist es ein stückweit auch der momentanen sportlichen Situation geschuldet. Ich möchte mich jetzt nicht einfach vom Acker machen. Peter (Hornung, Klubvorsitzender, Anmerkung der Redaktion) war immer sehr loyal zu mir und den Spielern, das möchten wir zurückgeben. Vielleicht kann ich damit in Rüssingen ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugen.“

Wie Sari ausführt, habe nicht nur er für die nächste Saison zugesagt, sondern auch ein Großteil seiner Spieler. „Die Spieler und ich haben das Gefühl, dass die, wenn auch nur wenigen Fans, merken, dass die Mannschaft immer alles versucht und alles gibt. Deshalb wollen wir natürlich auch einen versöhnlichen Saisonabschluss“, sagt er.

Sollte das nicht klappen und der TuS in der nächsten Saison in der Landesliga antreten müssen, soll es trotzdem keinen kompletten Umbruch geben. Die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit laufen laut Sari auf Hochtouren und das ligaunabhängig. Acht neue Spieler habe er schon verpflichtet, ohne Namen nennen zu wollen. Auch das Trainerteam werde sich verändern. Der bisherige spielende Co-Trainer Christian Heil wird seine Laufbahn beenden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Er wird durch Dennis Jolic (DJK Eppstein) ersetzt. Die Torhüter werden künftig von Levent Cetin trainiert.

TuS-Vorsitzender Klaus-Peter Hornung bestätigte die Personalie: „Wir waren zwar in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Kandidaten, aber im Prinzip war Ediz Sari meine Wunschlösung. Ich bin froh, dass wir weiter zusammenarbeiten.“