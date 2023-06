Nach 18 Jahren hat Thorsten Schmitt den Edeka-Markt in der Kirchheimbolander Mühlstraße abgegeben. Aus Edeka Schmitt ist seit Dienstag der Edeka Markt Röß geworden. Für Franz Röß ist es Markt Nummer zwei – er betreibt bereits jenen in Albisheim. Erstmals angedeutet hatte sich die Idee zu der Betriebsübergabe „bei einem Kaffee zwischen den Jahren“ mit Schmitt, wie Röß rückblickend schildert. Die zugehörige Bäckerei, die zuletzt untervermietet war, soll künftig in den Eigenbetrieb integriert werden, berichtet Franz Röß.