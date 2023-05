Am Maifeiertag hatten gleich zwei Feuerwehren im Moscheltal Grund zur Freude: Die Waldgrehweilerer und die Niedermoscheler Einheit haben neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Gesamtwert: rund 250.000 Euro.

In Waldgrehweiler geriet die offizielle Übergabe des Fahrzeugschlüssels durch den Bürgermeister der VG Nordpfälzer Land, Michael Cullmann, sogar zu einem historischen Ereignis: Erstmals in der 145-jährigen Geschichte der örtlichen Wehr hat diese ein fabrikneues Auto erhalten. Genauer gesagt handelt es sich um ein rund 100.000 Euro teures Tragkraftspritzenfahrzeug, das von der Firma Brandschutztechnik Görlitz ausgebaut und von fünf Aktiven der Waldgrehweilerer Wehr in rund 100 Stunden ehrenamtlicher Arbeit auf die örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse angepasst worden ist.

Wehrführer Torsten Schlemmer überreichte in seiner gleichzeitigen Funktion als Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins zusätzlich einen Schlauchanhänger mit 720 Metern vormontierter Schlauchleitung für lange Wegstrecken, den der Verein erworben hat und den ebenfalls Wehrleute in Eigenleistung umgerüstet haben. Ferner steuerte der Verein ein Notstromaggregat, Pumpenzubehör, Verkehrssicherungsmaterial sowie Kleinteile für das neue Fahrzeug bei und übernahm die Kosten für die ebenfalls in eigener Regie erstellte Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses. Insgesamt wurden dafür rund 7000 Euro investiert.

Appell an Bürger, sich in Feuerwehr zu engagieren

Schlemmer dankte der VG als Träger des Brandschutzes vor rund 70 Gästen für die Übergabe des neuen Fahrzeugs samt Technik, mahnte jedoch zugleich, dass zu deren Bedienung weitere helfende Hände benötigt würden. Er appellierte daher zum wiederholten Male an alle dienstfähigen Frauen und Männer in der Gemeinde, sich zum Schutz und Wohl der Allgemeinheit, aber auch der eigenen Familie zu engagieren.

Sein besonderer Dank galt der Ortsgemeinde, dass das neue Fahrzeug bis auf Weiteres unter dem Vordach des Jugendraums abgestellt werden kann. Eine Unterbringung im aktuellen Gerätehaus sei aus Platzgründen nicht möglich, ein gemeinsamer Neubau für alle drei Wehren des Ausrückebereichs (Waldgrehweiler, Finkenbach-Gersweiler, Schiersfeld) allerdings angedacht.

Zwei Fahrzeuge für Niedermoscheler Wehr

Gleich zwei neue Gefährte hat die Niedermoscheler Wehr zur Verfügung gestellt bekommen: für 45.000 Euro ein Mehrzweckfahrzeug (Baujahr 2021) und für 105.000 Euro ebenfalls ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) des aktuellen Baujahrs. Der VG-Rat hatte die Anschaffung bereits 2020 genehmigt, wegen der Corona-Pandemie und den zusätzlichen Rohstoffengpässen hat sich die Auslieferung jedoch bis ins Frühjahr 2023 verzögert. Für das TSF wird eine Landeszuwendung von jeweils 24.500 Euro erwartet.

„Damit die Feuerwehrfrauen und Männer die nötigen Arbeitsmaterialien und vor allem auch den nötigen Schutz haben, ist es unabdingbar, in die Ausrüstung zu investieren“, betonte Cullmann. Mit ihrem Engagement und ihrer Bereitschaft leisteten die Feuerwehrfrauen und -männer der Niedermoscheler Wehr „einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger“. Während der Feier sind für ihren langjährigen aktiven Feuerwehrdienst Thomas Grünewald mit dem Silbernen und Torsten Erking mit dem Goldene Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.