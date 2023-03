Rund 20.000 Euro sind bislang auf dem Konto der „Donnersberger Initiative für Menschen in Not“ zugunsten der Erdbeben-Opfer in Syrien und der Türkei eingegangen. Das hat erster Vorsitzender Jamill Sabbagh mitgeteilt. Über die Verwendung des Geldes werde in der Mitgliederversammlung am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr im alten Stadthaus (Langstraße 20) in Kirchheimbolanden entschieden.

Laut Sabbagh stehen zwei Optionen zur Disposition: Entweder sollen Familien direkt vor Ort beim Wiederaufbau unterstützt werden oder der Betrag einem Kinderprojekt zugute kommen. Ferner wird der Vorstand in der Versammlung die Berichte für die Jahre 2021 und 2022 vortragen.