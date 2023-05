Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit ihren zahlreichen Ehrenämtern ist Heidi Zies im Zellertal bekannt wie ein bunter Hund. Nun geht die Versicherungsvertreterin nach 50 Berufsjahren in Rente. Wer aber glaubt, die Niefernheimerin werde künftig nur noch die Füße hochlegen, den belehrt sie im RHEINPFALZ-Gespräch eines Besseren. Denn vielmehr will sie die frei werdende Kraft und Zeit in ihre freiwilligen Aktivitäten stecken, ohne dass die Termintaktung ihres Berufslebens sie zu Abstrichen zwingt.

Ihren Ruhestand wird Heidi Zies also genießen, indem sie noch häufiger in ihrem leidenschaftlichen, vielseitigem Engagement zu erleben ist. „Ich liebte meine Arbeit. Da konnte