Ausgehend von Imsbach ging am Wochenende die sechste Auflage des Donnersberg-Trails über die Bühne. Als Königsdisziplin galt der Ultra-Trail über 49 Kilometer und 2080 Höhenmeter. Der Franzose Pierre-Emmanuel Alexandre siegte in sehr starken 3:51:21,2 Stunden. Am beliebtesten war jedoch der Short-Trail über zehn Kilometer

Für begeisterte Laufsportlerinnen und Laufsportler ist es eine ganz besondere Herausforderung: Der Trail, der eine Form des Langstreckenlaufs darstellt, der abseits asphaltierter Straßen