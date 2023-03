Die Donnersberger Literaturtage 2023 rücken näher. Der inzwischen verstrichene Einsendeschluss für Beiträge zum Susanne-Faschon-Preis läutet nun schon die heiße Phase ein, während noch weiter am Programm gefeilt wird. Einige Hochkaräter stehen als Gäste bereits fest.

Die Vorbereitung der Donnersberger Literaturtage, seit 2007 alle zwei Jahre „gesetzt“ im regionalen Kulturleben, zieht sich stets über viele Monate hinweg, die gebraucht werden für die Sponsorensuche, die Ausschreibung des mittlerweile landesweiten Schulwettbewerbs, das Zusammenstellen des Lese-Programms und die vielen organisatorischen Fragen von der Saalbuchung bis zur Öffentlichkeitsarbeit.

Thomas Mayr, als Vorsitzender des Donnersberger Literaturvereins federführend für all das, ist zur Zeit etwa damit befasst, mit einigen Autoren und Verlagen letzte Termine und Namen zu klären. Inzwischen hat auch die Jury des Schüler-Schreibwettbewerbs ihre Arbeit aufgenommen, ais rund 80 eingereichten Arbeiten gilt es nun, die Besten herauszufiltern.

Schauspieler als Autoren

Ein Schwerpunkt des Leseprogramms soll in diesem Jahr bei Schauspielern liegen, die sich auch als Autoren ihr Publikum erobert haben, wie etwa Matthias Brandt, Andrea Sawatzki oder Christian Berkel. In zwei Welten zu Hause zu sein, birgt allerdings auch größere Enge in den Kalendern, zumal in Anbetracht häufig kurzfristiger Drehtermine. Bei den genannten Größen kam Mayr aus solchen Gründen leider nicht zum Zuge, hat aber doch mit Johann von Bülow einen Hochkaräter gewinnen können.

Als Schauspieler ist von Bülow eines der präsentesten Gesichter im Fernsehen, Dauergast bei Serien wie etwa „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“. In der beliebten kauzigen Krimi-Reihe „Mord mit Aussicht“ gab er an der Seite von Caroline Peters den Bürgermeister der fiktiven Eifel-Gemeinde Hengasch. Auf der Leinwand war er unter anderem zu sehen in Til Schweigers „Kokowäh“ oder Oliver Hirschbiegels „Elser – Er hätte die Welt verändert“ über den gescheiterten Hitler-Attentäter Georg Elser.

In die Kirchheimbolander Stadthalle aber kommt Johann von Bülow am 18. Juni als Verfasser des Romans „Roxy“ über eine besondere Freundschaft und ihre Bewährung in den Träumen, Zufällen, Rivalitäten, die das Leben mit sich bringt. Early-Bird-Tickets für seinen Auftritt gibt es ab sofort über das Internet-Portal Eventim, demnächst auch beim Donnersberg Touristik Verband (DTV), wie Mayr mitteilt.

Weitere schreibende Prominenz wird sich mit Norbert Scheuer und Hasan Özdemir im Donnersbergkreis vorstellen. Hasan Özdemir, zu Hause in Ludwigshafen und in Freinsheim, wo er das Festival „Literarische Lese“ ins Leben gerufen hat, wurde in der Türkei geboren. Er lebt seit 1979 in Deutschland und hat sich seither vor allem als Lyriker einen Namen gemacht.

Lyriker mit türkischen Wurzeln: Hasan Özdemir. Foto: Kretzschmar

Gerade ist sein neuer Gedichtband „Atembruch“ erschienen. Özdemir vertritt mit seinem Auftritt am Mittwoch, 14. Juni , im Museum am Stadtpalais die bilingualen Autoren, die im Programm der Literaturtage stets einen festen Platz einnehmen.

Norbert Scheuer, in Prüm geboren und vielfach preisgekrönt für seine Prosa, wiederum wird seinen Erfolgsroman „Winterbienen“ vorstellen, der in den letzten Kriegsmonaten in der Eifel angesidelt ist und von einem Lehrer erzählt, der mit präparierten Bienenkörben Juden zur Flucht verhilft. Scheuer kommt am Mittwoch, 10. Mai, nach Kirchheimbolanden.

Bestsellerautor aus der Eifel: Norbert Scheuer Foto: dpa

Wieder mit Poetry-Slam

Es gibt weitere Sparten, die im Donnersberger Lesefestival fest gebucht sind. So darf Mundart-Dichtung nicht fehlen und wird diesmal von Regina Pfranger vertreten. Die gebürtige Landauerin, die heute in Herxheim zu Hause ist, war in den vergangenen Jahren auf vordere Plätze bei einschlägigen Wettbewerben abonniert. Aus dem Sickinger Mundart-Wettstreit 2021 ging sie als Siegerin hervor. Sie ist am Freitag, 7. Juli, zu Gast.

Nicht fehlen wird der Poetry-Slam, der am Sasmtag, 1. Juli, wieder bei Meister-Slamer Markus Becherer als Moderator in besten Händen sein wird.

Eine nette Besonderheit im Programm dieses Jahres: Erstmals werden im Leseprogramm frühere Preisträgerinnen des Schulwettbewerbs der Literaturtage selbst Lesungen bestreiten. Sowohl Janine Frey, 2007 die erste Susanne-Faschon-Preisträgerin überhaupt, als auch Katrin Fuchs, Drittplatzierte 2013, werden dabei zeigen, wie ihr Weg im Schreiben seither vorangeschritten ist. Janine Frey tritt am Freitag, 5. Mai, im Museum im Stadtpalais auf. Katrin Fuchs hält ihre Lesung zur Eröffnung einer Ausstellung am Mittwoch, 24. Mai, in der Sparkasse in Rockenhausen, in der die Bad Vilbeler Künstlerin Ute Ringwald zu den Literaturtagen Arbeiten zum diesjährigen Wettbewerbsthema „Hoffnung“ zeigen wird.

Aus den Reihen des Literaturvereins wird sich zudem Ingrid Schlabach mit Autobiografischem zu Wort melden. Sie war die erste Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Donnersbergkreises, hat lange Jahre den Kreisseniorenbeirat geführt und viele weitere Ehrenämter durch ihr Engagement geprägt. Der Termin ihrer Lesung steht ebenfalls noch nicht genau fest.

Schülertexte zum Thema „Hoffnung“

Natürlich wird auch diesem Jahr das Herz der Literaturtage im Schüler-Schreibwettbewerb um den Susanne-Faschon-Preis schlagen. Landesweit waren Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen aufgerufen, sich literarisch mit dem facettenreichen Thema „Hoffnung“ auseinanderzusetzen, in Prosatexten oder auch Gedichten. 2000 Euro an Preisgeld sind ausgelobt, die Hälfte davon für die drei Erstplatzierten (500, 300 und 200 Euro), aber auch die Gewinner der zehn folgenden Plätze werden noch mit je 100 Euro honoriert. Die Beiträgen der Sieger werden sich auch in der nächsten Buchanthologie zu den Literaturtagen wiederfinden. Bereits vier solcher Bände sind bislang, jeweils mit dem Ertrag zweier Jahrgänge, im Geest-Verlag erschienen.

Um den Schulen selbst einen Anreiz zu geben, in den oberen Klassen um Teilnahme zu werben, gibt es seit einigen Jahren auch einen Preis für die „schreibkreativste“ unter ihnen. Dick im Kalender des Literaturvereins steht Freitag, 26. Mai, als der Tag, an dem in einem Lesemarathon die Gewinner öffentlich vorgestellt werden, diesmal ist das Weierhof-Gymnasium Schauplatz des Geschehens.

Abgerundet wird das Gesamtspektakel noch durch weitere Veranstaltungen der vielen Kooperationspartner des Literaturvereins wie etwa der Bibliotheken, die zum Teil noch nicht endgültig feststehen. Klar ist, dass die Literaturtage diesmal beginnen mit einer Lesenacht an der IGS Eisenberg beginnen werden: am Freitag, 28. April.

Termine und Info

Die Donnersberger Literaturtage finden Sie hier im Internet.

Als Termine stehen fest: 28. April: Lesenacht an der IGS Eisenberg; 5. Mai: Janine Frey liest; 10. Mai: Norbert Scheuer liest aus „Winterbienen“; 24. Mai: Vernissage der Ausstellung von Ute Ringwaldmit Lesung Katrin Fuchs, 26. Mai: Verleihung Susanne-Faschon-Preises im Weierhof-Gymnasium Bolanden; 14. Juni, 19.30 Uhr: Hasan Özdemir mit Lyrik im Museum im Stadtpalais, Kirchheimbolanden; 18. Juni, Stadthalle Kirchheimbolanden: Johann von Bülow liest aus „Roxy“; 1. Juli: Poetry Slam mit Markus Becherer; 7. Juli: Regina Pfranger liest Mundart