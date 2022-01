Eine stabile Hochdruckzone über Mitteleuropa bleibt bis über die Wochenmitte hinaus wetterbestimmend. Dabei hat es die Sonne meistens schwer. Möglicherweise hält sich fast durchgehend ein zähes Einheitsgrau.

Erst nach der Wochenmitte zieht sich das Hoch voraussichtlich mehr auf den Atlantik zurück. Von den Britischen Inseln her können dann schwache Störungsgebiete eines mächtigen Nordmeertiefs auf unsere Region übergreifen. Es gelangt teils milde, teils aber auch etwas kältere Luft in die Region.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet in der Regel mit dichterem Wolkengrau, teilweise ist es auch neblig-trübe. Während der Mittagszeit könnten sich aber durchaus einige größere Lücken für die Sonne einstellen. Die Tagestemperaturen bewegen sich aber meistens im milderen Bereich. Nachts kann es bei längerem Aufklaren hingegen leichten Frost mit Reif geben.

Dienstag: Heute gibt es Gebiete mit tiefhängender Bewölkung oder Nebel, aber auch Gebiete mit Sonnenschein. Wo genau die Sonne jedoch scheinen wird, lässt sich nur vermuten. Dementsprechend verhalten sich auch die Temperaturen. Im Einheitsgrau bleibt es eher feucht und kalt, mit sonniger Unterstützung wird die Luft erträglicher.

Mittwoch: Auch heute hält sich entweder dichtes Wolken- und Nebelgrau oder die Sonne scheint für längere Zeit vom blauen Himmel. Wer die Sonne genießen darf, sollte sich in trister Winterzeit als glücklich schätzen. An den Temperaturen ändert sich derweil nicht viel. Nachts muss bei Sternenhimmel weiterhin mit leichtem Frost gerechnet werden.

Weiterer Trend: Im Vorfeld einer ersten Störung können sich hartnäckige Nebelfelder mal lichten. Dann trübt sich der Himmel jedoch allmählich mit Wolken ein. Sonst hat aber auch die Sonne wieder die Möglichkeit sich für eine Weile in Szene zu setzen. In der Nacht auf Freitag könnte dann etwas Regen oder Sprühregen fallen. Vor allem auf dem Donnersberg sind auch einige Schneeflöckchen möglich. Am Freitag sowie am Wochenende dominieren abgesehen von örtlichen Auflockerungen die Wolken, und abschnittsweise kann es auch mal tröpfeln oder nieseln. Die Temperaturen verändern sich nicht wesentlich.