Zum fiktiven pfälzischen Sehnsuchtsort Elwenfels entführten Britta und Christian Habekost ihr Publikum bei einer gut besuchten Lesung in der Kirchheimbolandener Stadthalle. Pfälzer Lebensart in Reinkultur ging eine humorvolle Verbindung ein mit „Cosy Crime“ - also dem behaglichen Unterhaltungskrimi - und dem „Kaltscher Klääsch“, das Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen.

Mittlerweile haben die Kunsthistorikerin und Germanistin sowie der Pfälzer Comedian mit Promotion bereits fünf Bücher ihrer pfälzisch-fantastischen Krimiserie