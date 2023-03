Das Damenteam des TV Kirchheimbolanden bereitet sich intensiv aufs Gipfeltreffen vor. Gegen Landesliga-Primus DJK Nieder-Olm II geht’s am Sonntag (18 Uhr) um Meisterschaft und Aufstieg. Für Emma Bauer und Eva Krause-Lott birgt das entscheidende Duell eine besondere Brisanz.

Saisonschlussspurt in der Basketball-Landesliga 2, nur noch drei Spiele für die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden. Die Entscheidung um den Titelgewinn und den Aufstieg fällt aber aller Voraussicht nach bereits jetzt, wenn Tabellenführer DJK Nieder-Olm II auf den Zweitplatzierten TVK trifft (Sonntag, 18 Uhr, Heinz-Kerz-Halle Nieder-Olm) – ein echtes Endspiel!

Die Oberliga-Reserve der DJK hat ein Spiel mehr absolviert und belegt mit zwei Pluspunkten mehr auf dem Konto deshalb den ersten Platz. Nach Minuszählern sind die Teams gleichauf. Beide haben bislang nur ein Spiel verloren – Kibos Korbjägerinnen bei der TSG Maxdorf und Nieder-Olm im Hinspiel in der Kleinen Residenz. Genau dieser Sieg im direkten Duell bringt der Mannschaft um Trainer Lennart Vatter aktuell einen kleinen Vorteil – weil im Basketball bei Punktgleichheit nicht die mehr erzielten Körbe insgesamt, sondern nur die Bilanz aus dem direkten Vergleich der punktgleichen Teams zählt. Gelingt dem TVK nun ein weiteres Erfolgserlebnis im Rückspiel, wäre der TVK nicht nur zwei Wertungspunkte besser gestellt als die Rheinhessinnen, sondern hätte zusätzlich auch den besseren direkten Vergleich. Die Meisterschaft wäre in dieser Konstellation frühzeitig (fast) zu Gunsten des Turnvereins entscheiden, da Nieder-Olm bei nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr an den Kreisstädterinnen vorbeiziehen könnte – vorausgesetzt der TVK verliert nicht beide abschließenden Spiele. Verliert der TVK jedoch das Rückspiel, hätte die DJK klar die besseren Karten und der TVK-Rivale hätte die Meisterschaft in seinem letzten Saisonmatch mit einem Sieg in der eigenen Hand.

Lennart Vatter: „Wir haben die beste 1:1-Spielerin der Liga“

„Die DJK Nieder-Olm ist aktuell ganz schön gut drauf“, spielt TVK-Trainer Lennart Vatter auf die deutlichen Siege des Spitzenreiters im Jahr 2023 an: 51:26 gegen TSG Maxdorf, 70:30 bei der TG Worms und 57:34 gegen den TV Clausen. „Trotzdem sehe ich uns als Favoriten. Diese Rolle nehmen wir am Sonntag auch gerne an. Nieder-Olm hat zwar mit ehemaligen Regionalligaspielerinnen eine sehr starke Mannschaft, doch auch wir haben viele gute Spielerinnen. Unsere Besten wissen, dass sie diese Klasse auch besitzen und mit der DJK mithalten können.“ Nach Vatters Meinung habe der TVK mit Emma Bauer die stärkste „1:1-Basketballerin der Liga“. Besondere Brisanz dabei: Das TVK-Nachwuchstalent besitzt aufgrund seines Leistungsvermögens eine Doppellizenz und spielt parallel zu den Aufgaben beim TVK zwei Klassen höher bei der ersten Mannschaft der DJK Nieder-Olm in der Oberliga. Mit dem TVK geht es nun gegen Bauers zweite sportliche Heimat. Das TVK-Ass wird im Spitzenspiel ganz besonders im Fokus stehen!

„Neben Emma haben wir weitere hungrige Talente im Team, die nach mehr streben. Insgesamt haben wir einen großen und guten Kader. Da wir das Hinspiel deutlich mit 26 Punkten gegen die DJK gewonnen haben, packen wir mit Selbstbewusstsein das entscheidende Duell an“, sagt Vatter. „Die Mädels haben in vergangenen Topspielen gezeigt, dass sie über sich hinaus wachsen können. Zuletzt haben wir im Pokal gegen den höherklassigen TV Bad Bergzabern eine starke Leistung gezeigt und waren drei Viertel lang klar das bessere Team. Wir sind fit und topmotiviert!“

Die lange Zeit angespannte Personal- und Verletztensituation hat sich beim Turnverein entspannt. Auch die erfahrene Spielmacherin Eva Krause-Lott wird gegen ihren Ex-Klub wieder an Bord sein – auch für sie wird das Gipfeltreffen alles andere als ein normales Basketballspiel. „Eva ist unser Ass im Ärmel. Sie wird für wichtige Impulse sorgen“, ist sich Vatter sicher.