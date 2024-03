Der SPD-Kreisverband Donnersbergkreis hat seine Liste für die Kreistagswahl aufgestellt. Auf dem ersten Listenplatz steht die Kreisvorsitzende Jaqueline Rauschkolb. „Es ging uns darum, einen ausgewogenen Mix aus allen Verbandsgemeinden im Kreis zu schaffen. Das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten im Sport, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, im musikalischen Bereich oder in kommunalen Gremien, zeigt, dass sie sich gut auskennen, was die Menschen hier im Kreis bewegt. Sie können ihre Erfahrungen gut in die zukünftige Arbeit einbringen“, erklärt Rauschkolb die Zusammenstellung der Kandidaten. Neben erfahrenen Kreistagsmitgliedern hätten es auch „motivierte junge Menschen“ auf die Liste geschafft.

Die weiteren Kandidaten

Michael Cullmann, Rockenhausen, Sabine Wienpahl, Kirchheimbolanden, Bernd Frey, Eisenberg, Christa Mayer, Winnweiler, Michael Groß, Rockenhausen, Claudia Manz-Knoll, Rockenhausen, Tristan Werner, Kirchheimbolanden, Sonja Schäfer-Reisch, Winnweiler, Christoph Stumpf, Münchweiler, Sissi Lattauer, Eisenberg, Gerd Fuhrmann, Rockenhausen, Ellen Neufeld-Müller, Kirchheimbolanden, Ender Önder, Eisenberg, Gisela Mähnert, Kerzenheim, Sascha Nickel, Dörnbach , Johanna Bindl, Höringen, Dr. Fritz Leber

, Kirchheimbolanden, Petra Frey, Eisenberg, Daniel Dreissigacker, Bischheim, Dr. Cornelia Faber, Bischheim, Güngör Aydin, Dörnbach, Matthias Ermel, Zellertal, Helmut Linke, Eisenberg, Jonathan Kreilaus, Gerbach, Peter Schmitt, Orbis, Lothar Görg, Weitersweiler, Philipp Haas, Schweisweiler, Sören Damnitz, Winnweiler, Jonas Diemer, Stetten, Dr. Hans-Valentin Bastian, Kerzenheim, Patrick Enkler, Dörnbach, Kevin Groß, Gonbach, Björn Walter, Gauersheim, Stephan Brutschek, Höringen, Uwe Chormann, Einselthum, Max Schumacher, Eisenberg, Gustav Herzog, Zellertal, EK: Manuel Marhoffer, Dannenfels.