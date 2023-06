Am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr präsentiert das Herxheimer Chawwerusch Theater mit Tempo, Witz und Musik die freie Version „Animal Farm – Gleich und Gleicher“ des bekannten satirischen Romans von George Orwell in Meisenheim.

Jetzt ist Schluss! Die Tiere jagen ihren cholerischen Gutsbesitzer vom Hof. Jetzt werden Ställe geöffnet, Zäune heruntergetrampelt und Tröge gefüllt. Neue Zeiten brechen an, der Gutshof steht unter Selbstverwaltung! In einer Vollversammlung geben sich die Tiere wichtige demokratische Grundregeln und schreiben sie auf. Aber die anfängliche Euphorie lässt bald nach. Versammlungen und Meinungsbildung kosten Zeit und sind langweilig. Was tun, wenn die Demokratie mühsam und lästig wird? Besucher können sich auf eine neue, frische Begegnung mit dem Stoff, den George Orwell 1945 als Satire schrieb, freuen.

Es spielen Felix S. Felix, Moritz Hahn, Thomas Kölsch und Ann-Kathrin Kuppel. Aus der Feder von Walter Menzlaw stammt die freie Version des Stoffs von George Orwell, auch führt Menzlaw bei dem Stück Regie. Bühnen- und Kostümbild stammen von Ilona Lenk. Für Musik und Ton sind Moritz Hahn und Augusto Madrigal Sanchez verantwortlich.

Bei gutem Wetter spielt das Chawwerusch Theater auf dem Schlossplatz, bei schlechtem Wetter in der Aula des Paul-Schneider-Gymnasiums. Veranstalter ist das Volksbildungswerk Meisenheim. Der Eintritt kostet 15 Euro, Schüler und Studenten sind frei. Ticketvorbestellungen werden unter der Telefonnummer 06753 2207 entgegengenommen.