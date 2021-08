Charlotte Bischoff wurde vom Landesjugendausschuss Leistungssport mit Ihrem Kaderpferd Donnersberger für die vom 9. bis 12. September in Darmstadt stattfindenden deutschen Jugendmeisterschaften im Springreiten nominiert.

Die zwölfjährige Amazone aus Dörrmoschel tritt in der Children Klasse an. Zu reiten sind zwei Qualifikationsspringen der Klasse M*. Die besten 20 Reiter bestreiten das Finale, ein M*-Springen mit zwei Umläufen.

„Schon alleine für den Rheinland-Pfalz-Kader reiten zu dürfen ist klasse und jetzt auch für die Deutschen nominiert zu werden ist unglaublich“, berichtet Bischoff. Da sie aber die Jüngste in der Klasse sei, habe sie sich vorgenommen, dieses Jahr erst einmal abzuwarten, wie es wird, und Erfahrungen zu sammeln. „Trotzdem werde ich mein Bestes geben und freue mich auf die Meisterschaften.“

Berufung in den Landeskader

Charlotte Bischoff wurde aufgrund ihrer Leistungen vor drei Monaten Mitglied im rheinland-pfälzischen Landeskader. Hauptkriterium der Berufung in den Kader ist die Leistungsperspektive der Kombination von Reiter und Pferd mit Hinblick auf den Einsatz bei nationalen Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung, nationalen Championaten und internationalen Wettkämpfen. Bischoff ist das einzige pfälzische Kadermitglied in ihrer Altersklasse U14. Insgesamt besteht der Springkader in dieser Altersklasse aus drei Reitern. Gefördert werden die Kaderreiter zum Beispiel durch überregionale Lehrgänge mit dem Landestrainer Springen Sepp Gemein.

Doppelsieg in Mainz

Mit ihrem Zweibrücker Hengst Donnersberger und der österreichischen Warmblutstute Giovanne konnte Bischoff in dieser Saison bereits Siege und Platzierungen in den Klassen L und M sammeln. So gelang ihr zuletzt in Mainz Bretzenheim ein Doppelsieg in einer Stilspringprüfung der Klasse L mit den Spitzennoten 8,5 und 8,0.

Zu Hause in Dörrmoschel auf der elterlichen Reiteranlage wird sie von ihrem Vater Sven Bischoff und von Thomas Wittemer, selbst erfolgreicher Springreiter und Trainer aus Worms, trainiert.