Seit 1995 gibt es den „Welttag des Buches“ – immer am 23. April. Daran angeknüpft ist die Schüleraktion „Ich schenk dir eine Geschichte“. Aus dem Donnersbergkreis beteiligen sich daran die Bücherhütte in Rockenhausen und die Buchhandlung Franck in Winnweiler. Zur diesjährigen Aktion haben wir mit Thomas Schmitt in Rockenhausen gesprochen.

Der passionierte Buchhändler betreibt seit 30 Jahren seine „Bücherhütte“ und kennt die Trends und Entwicklungen auf dem Buchmarkt, wie Comicromane, Farbschnitt-Auflagen oder den Bereich „New Adult“. Seine wichtigste Botschaft lautet, dass Eltern mit ihren Kindern lesen sollen. „Wenn diese es schaffen, ihren Kindern das Lesen als bedeutsames Gut zu vermitteln, dann werden aus diesen auch Leser.“

