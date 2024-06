In Bischheim bei Kirchheimbolanden brennt immer noch das Silo einer Firma. Feuerwehr, THW und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Bischheim bei Kirchheimbolanden brennt immer noch das Silo einer Firma. In dem Silo befinden sich brennende Pellets, die aufgrund einer chemischen Reaktion Feuer gefangen haben. Es soll zu einer Verpuffung gekommen sein. Ein Großaufgebot von Feuerwehren der Region und Technischem Hilfswerk, sowie sicherheitshalber auch der Rettungsdienst sind im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten erweisen sich als schwierig. Da das Feuer in dem Silo nicht gelöscht werden konnte, müssen die Pellets erst aus dem Silo gebracht und anschließend gelöscht werden. Zur Zeit wird versucht, ein Loch in das Betonsilo zu bohren, um an den Brandherd zu gelangen. Wegen der starken Rauchbelastung wurde die Bevölkerung über KATWARN aufgefordert, Lüftungsanlagen auszuschalten und die Fenster geschlossen zu halten.

Zu dem Silobrand waren am Freitagnachmittag Feuerwehren der Region alarmiert worden. In der Kupfermühle hatten Pellets aus Weizenkleie die für Tierfutter verwendet wird, begonnen zu brennen. In dem 40 Meter hohen Silo bildeten sich nach und nach Glutnester. Die Feuerwehr begleitete über Stunden die Entleerung dieses Speichers und löschte die glimmenden Pellets ab.