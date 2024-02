Die Kampfsportschule Black Eagle aus Göllheim startete auf dem Champions Day mit 24 Teilnehmern in Neuwied in die Saison 2024. Die Bilanz konnte sich sehen lassen: Am Ende des Turniers standen der Ehrenpokal für die größte teilnehmende Sportschule sowie sechsmal Gold, zehnmal Silber und elfmal Bronze zu Buche. Damit waren die Black Eagles auch erfolgreichste Schule des Turniers.

Enny Grams aus Zellertal holte sich Gold in der Klasse bis 25 Kilogramm und Bronze bei der weiblichen Jugend bis 30 Kilo. Im Karate/Kata konnte sie sich Silber sichern. Der 14-jährige Carl Bollwerk und sein kleiner Bruder Collin (8) zeigten Karate in Perfektion. Beide ließen die Konkurrenz weit hinter sich und holten jeweils Gold.

Melia Böckel aus Sippersfeld konnte im Karate den zweiten Platz erreichen. Christian Kunz aus Göllheim erkämpfte sich gegen einen Weltklassegegner aus Kaiserslautern einen zweiten Platz. Malik Braun aus Ramsen gewann Bronze im Karate und Silber im Kickboxen. Lilly Weber aus Eisenberg gewann Gold im Karate und Bronze im Kickboxen in der Klasse über 45 Kilo. Hannah Barbara aus Ramsen sicherte sich Bronze beim Karate.

Einmal Gold, einmal Silber für Lennox Cantstetter

Kämpfer des Tages war wohl Kickboxer Lennox Cantstetter aus Eisenberg, der einen sehenswerten Kampfgeist an den Tag legte. Alle Gegner waren sehr viel größer und schwerer als er, aber das bremste ihn nicht aus. Einmal Gold und einmal Silber waren die Belohnung. Jonas Gelhausen aus Grünstadt schloss mit Platz drei im Kickboxen ab. Sein Bruder Niklas holte sich Platz drei in der Klasse bis 60 Kilo und Rang zwei (-65 kg). Amy Koukouvestos aus Offstein gewann Bronze im Kickboxen, ebenso Damian Sann aus Winnweiler. Mila Vonderschmidt aus Flörsheim sicherte sich jeweils Platz drei im Karate und im Kickboxen. Hülya Gökkaya aus Eisenberg sicherte sich Silber. Sie unterlag knapp im Finale. Ihr Bruder Salim gewann Bronze.

Lukas Helbig aus Kirchheimbolanden konnte sich nicht wie gewohnt durchsetzen. Platz zwei im Grappling und Bronze im Brazilian Jiu Jitsu waren seine Ergebnisse an diesem Tag. Neuling Klaus Pszczola aus Rockenhausen konnte auf seinem ersten Turnier gleich Bronze gewinnen. Mia Andrews aus Quirnheim – auch das erste Mal auf einem Turnier – gewann Bronze im Karate. Ashley Glanzdorf aus Rodenbach gewann bei der weiblichen Jugend Silber.

Elias Kastner aus Göllheim startete im Kickboxen gleich in drei Gewichtsklassen. In den Klassen bis 60 Kilo und bis 65 Kilo holte er jeweils den Sieg. Er versuchte sich auch in der oberen Klasse bis 70 Kilo und konnte dort trotz des großen Gewichtsunterschieds mit Rang drei ebenfalls nochmals auf dem Siegertreppchen landen. Insgesamt war es bei einem Turnier mit knapp 500 Starts ein gelungener Beginn in das neue Jahr für die Black Eagles.