Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Bezirksligist SG Rockenhausen/Dörnbach hat sich in den vergangenen Wochen in Sachen Ligaverbleib ein bisschen Luft verschafft. Das Team von Trainer Valon Lukaj spielt am Sonntag beim nächsten Heimspiel in Dörnbach um 15.30 Uhr gegen die SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann.

Die SG gewann ihre vergangenen drei Spiele und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang, den der SV Mackenbach belegt. Allerdings: Die Mackenbacher haben ein Spiel