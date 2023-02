Die Vorzeichen für den BBC Rockenhausen standen vor dem Landesliga-Duell gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt nicht gut. Denn die Fastbreakers hatten nur sechs einsatzfähige Spieler. Doch auch ein Pausenrückstand sie am Sonntag nicht aus der Bahn. Das Team siegte mit 83:65 (34:40).

Bis zur 33. Minute war die Partie zwischen dem gastgebenden Tabellenzweiten und dem ebenfalls nicht in Bestbesetzung angereisten Fünften aus der Vorderpfalz noch völlig offen (62:58). Dann folgten knapp 200 Sekunden in denen die Fastbreakers ihren Kontrahenten per 17:0-Lauf demoralisierten und uneinholbar davonzogen. Der immer besser in Fahrt kommenden BBC-Offensive um Tages-Top-Scorer Joshua Lacy, Rian Cripe und Jordan Greenleaf sollte in dieser Phase – auch jenseits der 6,75-Meter-Linie – fast alles gelingen. Und defensiv ackerte die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin diszipliniert und leidenschaftlich. Die Towers markierten zwischen Minute 33 und 37 nur zwei Pünktchen.

Die ehemalige Zweitligaspielerin und Gäste-Trainerin Ulrike Fleissner-Tiessen schüttelte ungläubig den Kopf. Zusätzlich angestachelt durch das kleine, aber lautstarke Rockenhausener Publikum entlud sich der Frust ihres Schützlings Fabian Leisinger etwa mit einem Tritt an die Auswechselbank. Beide wussten insgeheim: Das Ding hier ist verloren.

Vom Publikum getragen

Und der BBC? Der fand an der Anfeuerung und dem Applaus Gefallen und spielte den Vorsprung locker herunter. „Wir wussten, dass wir in dieser Besetzung unseren besten Basketball zeigen müssen, um zu gewinnen. Das haben wir mit starker Defensive, viel Bewegung und guten Schüssen gemacht“, nannte der aus Sandy Valley (Nevada) stammende Cripe Gründe für den Erfolg. Abermals ohne ihren einzigen Center Kaleb Zellars und Matthias Cramme, Christopher Sanders, Jamond Williams und Sincere Woods boten die Fastbreakers nur sechs Akteure auf. Coach Hardin sprang ein, half gewohnt routiniert mit. Ex-Trainer Berthold Manz hätte im Notfall spielen können, war aber froh nicht aufs Parkett gemusst zu haben. „Die Jungs haben es viel besser gemacht als zuletzt, auch wenn ich sage, dass das Team noch mehr kann. Wenn wir den Ball laufen lassen, bis jemand frei ist, kann uns niemand verteidigen“, betonte er. In den zwei Partien zuvor, der Niederlage in Bad Kreuznach und dem mühsamen Heimsieg gegen Schlusslicht Landau, habe es zu viele Einzelaktionen und daher schlechte Abschlüsse gegeben.

Am Sonntag jedenfalls überzeugte der BBC. Neben dem überragenden Winter-Neuzugang Lacy (28 Punkte) trafen auch Cripe (20), Greenleaf (15) und Jaeden Lewis (15) zweistellig. Durch den zehnten Sieg im zwölften Spiel sitzen die Fastbreakers Spitzenreiter VT Zweibrücken bei einer Partie weniger im Nacken. Die nächste schwere Aufgabe wartet schon am Sonntag mit dem Viertplatzierten ASC Mainz II. Auch Lokalrivale TV Kirchheimbolanden schielt noch nach ganz oben. Das Derby steigt am 25. Februar in der Donnersberghalle.

SO SPEILTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Lacy (28 Punkte), Cripe (20), Greenleaf (15), Lewis (15), Hardin (4), Manz (1)

Spielfilm: 15:15 (10.), 34:40 (20.), 55:53 (30.), 83:65 (40.) – Dreier: 9 - 6 – Freiwürfe: 24/18 – 14/9 – Mannschaftsfouls: 11 – 16 – Beste Spieler: Lacy, Greenleaf, Cripe – Leopold