In der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord setzte Tabellenführer SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach unter der Woche ein Ausrufezeichen. Verfolger SV Imsbach wurde mit 6:1 nach Hause geschickt.

Innerhalb von nur drei Tagen hat der SV Imsbach, der am Wochenende spielfrei hat, seine hervorragende Ausgangsposition im Hinblick auf den zur Relegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord verspielt. Nach dem 0:0 bei der Zweitvertretung des Bezirksligisten SV Alsenborn verlor die Mehler-Elf gegen den designierten Meister aus Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach mit 1:6. Nach dem Anschlusstreffer durch Lukas Bassong in der 54. Spielminute zum 1:2 witterten die Jungs aus dem ehemaligen Bergmannsdorf noch einmal eine Chance. Das Team von Trainer Heiko Ackermann ließ sich allerdings nicht beirren und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der Kombinierten nun bereits zehn Punkte.

Durch die sieglosen Spiele des SVI belegt der TuS Bolanden, der überraschend klar 7:0 gegen den TuS Dannenfels gewann, wieder den zweiten Tabellenplatz. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert die Bechtel-Elf bei der TSG Albisheim, die 2024 vier von sieben Spielen gewinnen konnte. Der zweite heiße Anwärter auf den Relegationsplatz, die SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen, muss am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel bei Aufsteiger Kerzenheim antreten. Anpfiff ist um 16 Uhr. Am vergangenen Wochenende konnten die Jungs aus dem Appeltal regenerieren, da Tabellenschlusslicht SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II aus Personalmangel die Partie absagen musste.

Dreisen noch ohne Punkt

In der C-Klasse wartet der SSV Dreisen, der am Sonntag um 13.15 Uhr beim SV Gundersweiler II antritt, weiter auf den ersten Punktgewinn. Gegen den bis dato Vorletzten, den FV Kriegsfeld (Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen TSG Zellertal II), ging das Tabellenschlusslicht zuletzt früh durch Yannick Bumb in Front. Mirco Möbus und Janis Stephan drehten die Partie aber. Während der FVK nun immerhin elf Punkte auf dem Konto hat, bleiben der Mannschaft von Spielertrainer Jens Gemünd nur noch fünf Partien, um die Saison nicht punktlos zu beenden.

Die Zweitvertretung des TuS Bolanden, die durch den Kriegsfelder Sieg auf den vorletzten Tabellenrang abgerutscht ist, kämpft beim Gastspiel bei der SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II am Sonntag ab 13.15 Uhr darum, das Punktekonto aufzubessern. Im Hinspiel hatte die Spielgemeinschaft am Ende denkbar knapp die Nase vorn.