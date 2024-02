Die Kicker der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord stehen in den Startlöchern, um die Restrunde über die Bühne zu bringen. Bereits am Sonntag stehen zwei Nachholpartien auf dem Programm.

Für die meisten der Teams, die in der B-Klasse Nord an den Start gehen, ist mindestens die Hälfte aller Spiele bereits absolviert. Der TuS Stetten und der SV Imsbach mit elf ausgetragenen Partien sowie Tabellenführer SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach mit zwölf hinken spielemäßig etwas hinterher. Die beiden Letztgenannten werden am kommenden Sonntag ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr bestreiten.

Um 12.45 Uhr ist der Tabellenführer aus Sippersfeld zu Gast bei der Zweitvertretung der SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen. Trotz erst zwölf ausgetragener Spieler ist das Team von Trainer Heiko Ackermann aktuell das Maß aller Dinge. Außer dem Unentschieden gegen Aufsteiger Kerzenheim, bei dem der Primus bereits 3:0 in Front lag, wurden alle Spiele gewonnen. Das zweite Spiel des Tages zwischen SV Imsbach und TSG Albisheim beginnt um 15 Uhr.

Mit 60 Treffern die torgefährlichste Offensive

Genau wie die Kombinierten hat auch der Tabellenzweite TuS Bolanden 34 Punkte auf seinem Konto. Der TuS hat allerdings genau wie der Tabellendritte, die SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen (33 Punkte), bereits 14 Spiele ausgetragen. Mit einem Sieg im Nachholspiel auf dem Hartplatz in Mannweiler-Cölln könnte die Ackermann-Truppe den Vorsprung also auf drei Punkte ausbauen. Dabei verlassen kann sich der Coach dann wahrscheinlich wieder auf seine treffsichere Offensive.

Die SG stellt mit 60 Toren ligaweit den besten Angriff, im Durchschnitt sind dies fünf Tore pro Begegnung. Insgesamt fielen in bislang 91 B-Klasse-Spielen 482 Tore, also ebenfalls rund fünf pro Begegnung. Treffsicherster Akteur ist Marc-Andre Bartels von der SG Eiche, der die Torjägerliste mit bereits 27 Treffern klar anführt. Die beste Defensive ligaweit stellen der TuS Bolanden und die SG Münsterappel mit nur 16 Gegentreffern in 14 Spielen. Die meisten Gegentreffer hingegen mussten die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II und der TuS Ilbesheim (beide 62) hinnehmen.

Positiver Verlauf der Vorbereitung

Von der Gegentorbilanz seines nächsten Gegners will sich SG-Trainer Ackermann nicht blenden lassen: „Wir wissen, dass es ein weiter Weg wird. Wir sind nun der Gejagte, und jeder will uns schlagen.“ Positiv stimmt ihn der Verlauf der Wintervorbereitung, an deren Ende er folgendes Resümee zieht: „Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft zusammen haben, die A-Klasse-tauglich ist.“ Dafür spricht jedenfalls in den Tests eine knappe Niederlage gegen Bezirksligist FV Rockenhausen, sowie ein 2:2-Unentschieden gegen A-Klasse-Vertreter TuS Göllheim.

In Diogo Rodriguez, Sebastian Braun, Sascha Sänger, Björn Noffz und Lucca Stephan konnten im Winter fünf externe Neuzugänge für die beiden aktiven Mannschaften der SG an Land gezogen werden. Intern wurden Tom Buhrmann, langjähriger Mittelstürmer des FC Eiche, sowie Dominik Kröther und Dennis Pink reaktiviert. „Außerdem hoffen wir, dass Dominik Kessler nach seinem Kreuzbandriss bald wieder einsteigen kann“, fügt Ackermann an.

Sein Team belegt auch in der Fairnesstabelle einen vorderen Platz. Lediglich der SV Alsenborn II und Bolanden sind hier noch besser positioniert. Den letzten Platz belegt, genau wie aus sportlicher Sicht, der TuS Ilbesheim.