Sabine Wienpahl, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, ist am Dienstag von 10 bis 11 Uhr mit ihrem Bürgerbus-Team in Kriegsfeld vor der Bäckerei Deubel zu Gast und lädt alle Einwohner zur Bürgersprechstunde ein. Außerdem beantworten die ehrenamtlichen Vertreter des Bürgerbus-Teams Fragen zum offiziellen Start des Bürgerbusses am 1. August.