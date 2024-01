Zwei Autos haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in der Niedermoscheler Layenbergstraße aufgebrochen. An einem schwarzen Suzuki wurde die Fensterscheibe aufgehebelt und aus dem Inneren eine Geldbörse gestohlen. An einem weiteren Wagen haben die Diebe eine Scheibe eingeschlagen und einen Kosmetikbeutel entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro beziffert. Einmal mehr rät die Polizei, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen – insbesondere, wenn sie von außen sichtbar sind. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.