In der Dielkirchener Bergstraße kommt es ab kommenden Montag, 21. November, bis voraussichtlich Ende März 2023 abschnittsweise zu erheblichen Behinderungen bei der Zufahrt.

Grund ist die im Auftrag der Ortsgemeinde und der Pfalzwerke durchgeführte Verlegung von Strom- und Glasfaserleitungen, teilt die VG-Verwaltung Nordpfälzer Land mit. Um die Beeinträchtigung der Anwohner so gering wie möglich zu halten, werden zunächst in kurzen Bauabschnitten die Leerrohre in die Erde eingebracht. Anschließend erfolge die Verkabelung und Herstellung der Hausanschlüsse.

Über Weihnachten und Neujahr werden die Arbeiten unterbrochen, sodass dann alle Grundstücke erreichbar sind, so die Verwaltung. Gleiches gelte für Wochenenden und Feiertage, sofern es in dem betreffenden Bereich gerade möglich ist. In der Regel ist die Bergstraße bis zur Fertigstellung der Maßnahme von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, für den motorisierten Verkehr voll gesperrt.