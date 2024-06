In der kleinen Tourneereihe „Musik im Anflug“ gastierte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen am Wochenende in der West- und Nordpfalz sowie im Kreis Bad Kreuznach. Geigerin Antje Weithaas war in Landstuhl und im Steinskulpturenmuseum Bad Münster am Stein mit einem Streicherensemble des Spitzenorchesters zu erleben, das Ensemble Colourage in Stetten im Donnersbergkreis.

Alleine schon der Fußweg vom Parkplatz zum Steinskulpturenmuseum in Bad Münster am Stein-Ebernburg bei untergehender Sonne mit dem steil aufragenden gewaltigen Bergmassiv des Rotenfelses und