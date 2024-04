Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsliga-Teams der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim sind zum letzten Mal in dieser Liga im Einsatz. Für die Herren geht es um viel.

Die Herren spielen am Samstag um 19 Uhr (Bruchwiesenhalle Waldfischbach) beim TV Thaleischweiler um den Meistertitel. In der kommenden Saison sind sie dann in der Oberliga, jetzt noch Pfalzliga, gefordert.