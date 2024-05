Am Wochenende, 18. und 19. Mai, kommt es zu etlichen Beeinträchtigungen auf der Alsenzbahnstrecke. Zwischen Kaiserslautern und Enkenbach entfallen die Züge der Regionalbahn-Linie 65 komplett und werden durch Busse ersetzt. Aufgrund nächtlicher Tunnelarbeiten werden darüber hinaus die RB 12758 (Abfahrt in Bad Kreuznach um 21.27 Uhr) auf dem Abschnitt zwischen Rockenhausen und Kaiserslautern sowie die RB 12762 (ab Bad Kreuznach 23.28 Uhr) auf dem Abschnitt zwischen Bad Münster und Kaiserslautern durch Busse ersetzt. Ein Ausweichen auf die Züge der Linie RE 17 ist laut Deutsche Bahn nicht möglich, weil diese ebenfalls ausfallen. Die Busse haben teilweise abweichende Abfahrtszeiten, außerdem halten sie nicht in Hochspeyer.

An allen Wochenenden von 17. Mai bis 10. Juni stehen Oberleitungsarbeiten und Gleiserneuerungen an, die sich auf sämtliche Linien auswirken, die den Hauptbahnhof Kaiserslautern anfahren. Zudem finden bis zum 14. Juli Tunnelarbeiten an der Alsenzbahnstrecke statt.