Für das Damenteam der TuS Alsenz fällt am Wochenende der Startschuss für die Volleyball-Saison 2021/22 des Bezirksverbandes Rheinhessen. Am Sonntag treten sie in der völlig neu sortierten Rheinhessenliga bei der SpVgg Dietersheim an. Eine große bekannte Unbekannte.

Nur noch vier Mannschaften aus der wegen der Pandemie abgebrochenen Spielzeit 2019/20 sind in der neun Teams zählenden Rheinhessenliga übriggeblieben. Das hängt mit coronabedingten