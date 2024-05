Jahrelang waren die HR-Handballerinnen in der Pfalzliga zu Hause, stiegen öfters in die Verbandsliga ab, dann aber regelmäßig wieder in die höchste pfälzische Spielklasse auf. Nach dem letzten Abstieg in die Verbandsliga vor einem Jahr ist das anders.

Für die Frauen der Handball-Region (HR) Göllheim/ Eisenberg/Asselheim/Kindenheim