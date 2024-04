Auf der A63 wird in den nächsten Wochen zwischen Göllheim und Winnweiler in Fahrtrichtung Kaiserslautern die Fahrbahn instand gesetzt. Dafür sind mehrere temporäre Sperrungen nötig, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 11. April, circa 19 Uhr. Wenn die Witterung mitspielt, sollen sie bis Freitag, 26. April, circa 5 Uhr, abgeschlossen sein.

Um die Arbeiten ausführen zu können, wird der Streckenabschnitt an Wochentagen für den Verkehr in der verkehrsarmen Zeit in der Nacht vollgesperrt: also jeweils von 19 Uhr am Abend bis 5 Uhr des Folgetages. Am Wochenende vom 12. bis 14. April wird die Autobahn auch den ganzen Samstag gesperrt sein (von Freitagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5 Uhr).

Auf der Fahrbahn müssen beschädigte Betonplatten entfernt und wieder eingebaut werden. Anschließend werden noch Markierungsarbeiten ausgeführt. Da sich die Arbeiten über beide Fahrstreifen erstrecken, kann der Verkehr nicht einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Fahrtrichtung Mainz ist von der Sperrung nicht betroffen. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet: Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Göllheim über die U44 zur Auffahrt bei Winnweiler geleitet.