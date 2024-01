Die Sperrung auf der A63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden ist am Donnerstagmittag aufgehoben worden. Die Autobahn war wegen mehrerer Lastwagen, die sich festgefahrenen hatten, in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Wie die Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim auf Nachfrage mitteilte, bereitet der Anstieg zwischen den beiden Anschlussstellen den meisten Lastwagen Probleme – wegen der schwierigen Straßenverhältnisse mit andauerndem Schneefall.

Wenngleich die Sperrung, die gegen 9 Uhr am Vormittag vorgenommen worden war, mittlerweile aufgehoben ist, so gelte wegen der Glätte für LKW-Fahrer weiterhin der Ratschlag, vorher von der Autobahn abzufahren und auch erstmal nicht mehr aufzufahren. Auch am frühen Nachmittag fahren sich laut Polizei vereinzelt Fahrzeuge fest. Für PKW laufe der Verkehr, allerdings eher zäh.