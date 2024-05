Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der A63. Ein Autofahrer verlor etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Mainz, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in die Mittelleitplanke, drehte sich mehrmals und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass die linke Vorderachse komplett herausgerissen wurde. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Göllheim im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die A63 kurzzeitig gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Göllheim.